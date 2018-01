Filipvirtualmente è ormai un ex giocatore della. Il giocatore serbo sembra ormai destinato al, che vuole rinforzarsi con il trequartista ex Benfica per cercare di raggiungere il sogno salvezza. L'incontro andato in scena due giorni fa tra l'entourage del calciatore e la sua futura squadra ha spianato la strada al suo approdo in Campania, ma sino a ieri mattina il fantasista classe 1992 non sembrava del tutto convinto di traserirsi alla corte di De Zerbi.Secondo Sampnews24.com sarebbe stata decisiva in questo senso lapresentata a Djuricic dalla dirigenza giallorossa, che ha attuato un vero e proprio pressing nei confronti del numero 10 blucerchiato negli ultimi giorni. Già oggi Djuricic potrebbe essere a Roma pere firmare l'accordo che lo porterà in prestito sino a giugno 2018 al Benevento. A quel punto, il suo contratto con la Sampdoria scadrà e il trequartista potrà accasarsi dove preferisce. Già nelle prossime ore il (quasi) ex doriano sarebbe atteso dalle visite mediche: una volta partito Djuricic, anche il mercato in entrata per la Samp potrebbe sbloccarsi.