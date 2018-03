Non ha ancora trovato una soluzione la spinosa vicenda deglidello stadiodi Genova, che da tempo attendono invano la liquidazione degli stipendi arretrati da parte dell’Inps per il periodo che va dal settembre del 2016 al marzo del 2017, quando vennero aboliti i voucher. La società di gestione degli steward genovesi, la 4Anyjob, ha pagato gli stipendi relativi all'attuale stagione, ma restano 'congelate' le sette mensilità arretrate. Già in passato gli steward avevano alzato la voce, minacciando anche lo sciopero in occasione del derby di andata La situazione però è rimasta invariata, e in occasione del derby della Lanterna potrebbe andare in scena unadei lavortori di Marassi. L'obiettivo è ovviamente quello di portare a galla una situazione complessa, approfittando anche della cassa di risonanza che offre un evento come la stracittadina. Nel frattempo, gli steward hanno inviato una lettera all'emittente genovese Telenord per raccontare il loro punto di vista: "Grazie ai vostri articoli e servizi del settembre 2017 è stata sollevata la questione INPS/4ANYJOB in merito al pagamento delle competenze per numerosi Steward operanti presso il Ferraris.Duole però comunicare che ad oggi, e sono trascorsi ormai sei mesi, la faccenda è tuttora irrisolta e, a parte la patetica pantomima di reciproche accuse e scuse tra le parti, i soldi sono ancora nelle casse dell’INPS….Sarebbe proprio utile, prevista vostra verifica, che provaste a tornare sull’argomento. Noi steward da soli siamo disarmati e impotenti ed anche la 4Anyjob appare del tutto inadeguata nel contenzioso con l’Inps e forse un intervento dei media potrebbe smuovere un po’ le acque che sono al momento decisamente stagnanti".