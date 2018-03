Massimoè salito a Genova, come fa spesso durante il corso della settimana per occuparsi delle questioni legate al mondo. La notizia di giornata è sicuramente l'incontro che si terrà nel pomeriggio al Mugnaini tra lo stesso Ferrero è l'allenatore Marco Giampaolo . Prima però il patron doriano passerà dalla sede di Corte Lambruschini. In agenda c'è un incontro con la dirigenza, tema del giorno i rinnovi di tre colonne portanti della Samp.Il direttore sportivo Carlo, il responsabile dell'Area Tecnica Danielee pure il segretario generale Massimoca hanno infatti il contratto in scadenza a giugno. Secondo Il Secolo XIX Ferrero oggi vedrà anche i dirigenti blucerchiati, proprio per iniziare a discutere dell'eventualità del. Osti è ormai una bandiera del club, essendo approdato a Genova nel dicembre 2012 e avendo rinnovato il suo contratto nel 2014 proprio sino a giugno prossimo. Pradè invece indossa i colori blucerchiati da ottobre 2016. L'ex Fiorentina aveva firmato per una stagione, rinnovando già l'anno scorso per un ulteriore campionato. Massimo Ienca è arrivato alla Samp via Reggiana a novembre 2014, prolungando poi nell'estate 2015 il suo contratto.