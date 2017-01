Due giocatori di proprietà dell'sono stati accostati con insistenza allanelle ultime giornate di mercato. Si tratta di Federico Barba, difensore in forza al club azzurro , e di Alessandro, promettente attaccante il cui cartellino è di proprietà dei toscani, ma attualmente in prestito a La Spezia.La Samp, alla ricerca di un rinforzo in difesa e di un nuovo giocatore per rimpolpare il reparto avanzato, sembrava interessata ad entrambi i giocatori. Il direttore sportivo dell'Empoli, Marcello, ha però smentito ogni contatto: "Per quanto mi riguardadella Sampdoria per Barba. Il nome è tornato sulle pagine dei giornali ma non ci sono stati contatti con i blucerchiati" ha detto il ds a Sampdorianews.net.Discorso simile anche per Piu: "Ripeto checon nessuno della Sampdoria, per il momento il giocatore rimane di proprietà dell'Empoli".