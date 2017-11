Dawidha uno sponsor d'eccezione. Innegli ultimi tempi si è discusso molto della mancata convocazione nella Nazionale maggiore per il centravanti della, capitano e stellina dell'Under 21. Si pensava che con gli infortuni di Lewandowski e Milik l'ex Lech Poznan avrebbe potuto trovare spazio tra i 'grandi', ma così non è stato.Qualche tempo fa anche il compagno di squadra alla Samp Linetty aveva parlato della sua esclusione , ora Kownacki ha incassato anche la fiducia di Jerzy, ex portiere del Liverpool e vera e propria istituzione del calcio polacco. Dudek ha attaccato in maniera piuttosto decisa il calciatore che ha preso il posto di Kownacki, Wilczek: "Non ha colto l’occasione e, con il dovuto rispetto per lui, penso che sia arrivato il momento diHa 29 anni, non andrà migliorandosi, e la partita di Varsavia ha dimostrato che non è un attaccante adatto a giocare ai massimi livelli", ha commentato Dudek dopo il pareggio per 0-0 con l'Uruguay.quando ci sono Lewandowski e Milik infortunati in prima squadra" ha proseguito poi l'ex portiere. "L’attaccante della Sampdoria deve giocare per la Polonia il prima possibile:, perché la forma di Milik dopo il recupero sarà una grande incognita, e non penso che spunterà di punto in bianco un altro attaccante di livello per disputare i prossimi Mondiali" riporta Sampnews24.com.