Ieri, a Roma, è andato in scena un vertice di mercato tutto a tinte blucerchiate. Lasi è riunita nella capitale per organizzare le mosse in vista della sessione invernale, e gli stati maggiori doriani hanno ribadito un concetto importante: a gennaio si cambierà il meno possibile. La sensazione, quindi, è che non partirà nessuno dei pezzi pregiati di Marco Giampaolo. Gli unici giocatori in vendita, quindi, sono gli esuberi e i giocatori che hanno trovato meno spazio sino ad oggi. Ad esempio Filipe DavidEntrambi i calciatori, scrive gianlucadimarzio.com, hanno. E tutti e due il campo con la maglia blucerchiata lo hanno visto pochissimo (Djuricic) o niente (Ivan). Il numero 10 dovrà così decidere se accettare il corteggiamento della Stella Rossa, che da tempo lo segue , o se invece rimanere su palcoscenici più noti rispetto al campionato serbo. L'obiettivo è recuperare il ritmo partita il prima possibile, anche perchè sino ad oggi Djuricic ha giocato soltanto 19 minuti complessivi tra campionato e Coppa Italia.Lo stesso discorso si può applicare a David Ivan. Il centrocampista slovacco è un prodotto del settore giovanile della Sampdoria, e nella stagione del suo esordio nel calcio dei 'grandi' aveva stupito tutti a Genova, disputando 21 gare e segnando pure un gol, a Palermo. Ivan, però, non sembra rientrare nei piani di Giampaolo, che sino ad oggi lo ha portato in panchina soltanto in un'occasione (contro il Sassuolo)., un campionato che il calciatore classe 1995 conosce bene per averlo già assaggiato - con poca fortuna - nel corso della stagione 2016-2017 vestendo la maglia del Bari.