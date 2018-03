In estate era circolata una voce piuttosto curiosa, che ipotizzava una presenza del presidente dellaMassimoa 'Ballando con le Stelle', popolare trasmissione di Rai 1 che affianca personaggi noti del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura a ballerini professionisti, pronti a sfidarsi sulla pista da ballo. L'indiscrezione - credibile, considerando il carattere dell'istrionico patron blucerchiato - aveva trovato conferma nelle parole dello stesso Ferrero, c he aveva annunciato una sua probabile partecipazione al programma ai fini della beneficienza. Recentemente però è stato svelato il cast della trasmissione di Milly Carlucci, e tra i personaggi. Non va esclusa una partecipazione di Ferrero come guest star, o ospite per una serata, ma il numero uno di Corte Lambruschini non farà sicuramente parte del cast fisso, come inizialmente era stato ventilato. Ferrero non sarebbe stato l'unico a dare forfait: secondo i rumors che circolano in questi giorni, Milly Carlucci dovrebbe fare i conti anche con i 'no' di Filippa Lagerback e Sandra Milo.