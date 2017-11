L'indiscrezione era già circolata tempo fa, ma ora arriva anche una conferma dal diretto interessato: Massimo Ferrero, il presidente della Sampdoria, parteciperà alla prossima edizione del varietà Ballando con le stelle. Il patron doriano, però, ha un obiettivo ben preciso. E' quello della beneficenza, settore in cui il numero uno blucerchiato è sempre molto attivo.



A confermarlo è stato lo stesso Ferrero in un'intervista rilasciata a Vanity Fair: "L'obiettivo della mia partecipazione è esclusivamente benefico" conferma il presidente della Samp. "Con i soldi che mi darà la Rai, e se necessario con altri miei e della Sampdoria, voglio comprare almeno quattro autoambulanze attrezzate per bambini da regalare agli ospedali, a partire dal Gaslini di Genova, col quale già collaboriamo con la Samp. Io non ho mire di fama - ha spiegato l'imprenditore - non vado in Rai per farmi notare, non ne ho bisogno. Me vogliono bene tutti, sono un uomo di cuore, semplice. Il motto è fa bene e scordati, fa del male e pensaci".