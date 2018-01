Anche se laha annunciato a più riprese che questa sessione di mercato sarà improntata soltanto sulle uscite dei giocatori in esubero, la dirigenza blucerchiata resta piuttosto vivace anche sul fronte entrate. Sono tanti i profili che segue Corte Lambruschini, vicina all'acquisto del centrale Jaroslaw Jach : tra essi rientra anche quello di HekuranIl nome probabilmente non dirà molto ai tifosi blucerchiati, anche perchè attualmente milita nel, in Svizzera. Kryeziu è un centrocampista centrale, classe 1993, cresciuto proprio nelle giovanili del club che attualmente detiene il suo cartellino. Il giocatore, di origini kossovare, ha un contratto, e secondo gianlucadimarzio.com potrebbe liberarsi a zero al termine della stagione in corso. Kryeziu con la maglia del Lucerna ha disputato ventun presenze tra campionato, Coppa e preliminari di Europa League.