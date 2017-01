Comincia a farsi febbrile il mercato della. I nomi accostati al club blucerchiato sono tanti, e tra questi c'è quello di Alberto. Si tratta di un giocatore davvero interessante, che incarna al meglio la tipologia del centravanti rapace in area di rigore, quello che segna anche su palla sporca. In sostanza, il ruolo che alla Samp è rimasto scoperto sino ad oggi. Già ieri era circolata la voce di un'offerta doriana per il calciatore . Si tratta di un'indiscrezione che trova conferma oggi perchè anche secondo l'edizione genovese de La Repubblica da Corte Lambruschini avrebbero avanzato individuato nell'ex Chievo il rinforzo giusto per l'attacco. La situazione però resta ingarbugliata, e sono parecchi i nodi da sciogliere.L'Atalanta in estate ha fatto uno sforzo economico importante per strapparlo allo Swansea: oltre 7 milioni di euro, offrendo al centravanti un contratto da 5 anni (con opzione per un' ulteriore stagione) a circa 1,5 milioni all'anno. Cifre da giocatore importante, che stridono con il suo utilizzo: Gasperini gli preferisce Petagna, tanto è vero che Paloschi sino ad oggi ha messo insieme soltanto 8 presenze in campionato e una in coppa, senza neppure trovare un gol. Nonostante ciò peròI blucerchiati, dal canto loro, hanno intuito il malumore di Paloschi e si sono fatti avanti. Va tenuto conto però che in questa sessione di mercato la Samp sta utilizzando una filosofia ben chiara: per ogni entrata, un'uscita.. La cessione del croato, però, è una delle condizioni fondamentali per arrivare a Paloschi. Se uscisse lui, e magari Ricky Alvarez, corteggiato da due squadre , la Samp potrebbe reperire i fondi per portare l'ultimo assalto a Paloschi.