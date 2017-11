Un incontro tra amici, una passeggiata pomeridiana innocente. Sembrerebbe non ci sia nulla di male, ma se i protagonisti sono Danielee Andrea, rispettivamente il responsabile dell'Area Tecnica dellae il direttore sportivo dell', ecco che pensare al calciomercato è scontato. Specialmente ad un mese e mezzo dall'apertura della sessione invernale. Tanto più che tra Samp e Atletico ballano parecchi nomi, profili che i due potrebbero aver discusso mentre ieri passeggivano per le vie del centro di Firenze, come testimonia la foto scattata da Firenzeviola.it. L'Atletico Madrid nelle ultime stagioni ha spesso inviato alcuni emissari al Ferraris . Tra gli osservati speciali c'è sicuramente Torreira, e chissà che magari i rumors su un forte interessamento dell'Inter non abbiano risvegliato i Colchoneros. L'Atletico, però, non segue soltanto Torreira: alla squadra madrilena piacciono anche, mentre la Samp in estate ha trattato a lungo Luciano, senza però spuntare uno sconto sul prezzo richiesto da Simeone. A proposito del Cholo, ieri a Firenze è arrivato anche l'allenatore biancorosso: ha visistato il centro sportivo, dove si allena il figlio Giovanni. E chissà che non abbia anche parlato di mercato con il suo d.s...