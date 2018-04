Già la scorsa estate il suo nome era circolato con insistenza a Genova, sponda: Assanea luglio sembrava ad un passo dal club blucerchiato , che aveva apprezzato il giovane centrocampista quando ancora giocava nell'. All'improvviso però sul talento classe 1997 era piombato il, che si era assicurato il giocatore per una cifra superiore ai 5 milioni di euro. In Francia il mediano cresciuto nelle giovanili della società di Corsi si è subito imposto, ritagliandosi un ruolo da protagonista. Le 22 presenze con la maglia biancoverde gli hanno garantito una vetrina importante, tanto è vero che il Senegal molto probabilmente lo includerà nella spedizione per i Mondiali di Russia.L'interesse della Sampdoria comunque non si è sopito, anzi, tra i vari profili monitorati dagli uomini mercato blucerchiati rientra sempre quello di Dioussé, specialmente in caso di partenza di Torreira. Il Saint Étienne non vorrebbe privarsi del suo gioiello dopo solo una stagione, forte anche di un contratto in scadenza nel, ma potrebbe prendere in considerazione la cessione a fronte di un'offerta importante. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Francia la Sampdoria dovrà affrontare una concorrenza piuttosto agguerrita. A gennaio infatti aveva pensato a Dioussé anche la Fiorentina, prima di acquistare Bryan Dabo, mentre attualmente starebbero seguendo il giocatore anche ile il