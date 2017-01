La Sampdoria è al lavoro, tra entrate - Bereszynksi è ormai quasi blucerchiato, a Bogliasco lo attendono oggi - e soprattutto uscite. La rosa va sfoltita, in attacco partirà quasi sicuramente Ante Budimir. La direzione è quella di Pescara, con cui la Samp ha in ballo l'operazione che riguarda Valerio Verre.



Per sostituire il croato, da Corte Lambruschini hanno appuntato due nomi sul taccuino. Uno è quello di Seferovic, classe 1992 dell'Eintracht Francoforte assistito dal potente Ramadani, agente che con la Samp ha un canale aperto molto importante. L'altra pista, invece, conduce a Bergamo, sponda Atalanta.



Parliamo di Alberto Paloschi, rientrato in Italia dopo i sei mesi di Premier League, con la maglia dello Swansea. A Bergamo non sta trovando tantissimo spazio, secondo Il Secolo XIX i blucerchiati ci starebbero pensando per colmare l'eventuale vuoto lasciato da Budimir. Oltretutto già nello scorso gennaio l'attaccante era stato accostato al club doriano, dopo la partenza di Eder.