si protrarrà verosimilmente fino al termine del campionato. I due club, divisi oggi soltanto da 4 punti, potrebbero sconfinare oltre lo, quando la squadra azzurra verrà ospitata all'Allianz Stadium, a prescindere dal risultato finale. Un duello che si preannuncia avvincente e che prevederà un solo vincitore, ma che,La scorsa estate, dopo la finale persa a Cardiff, la Juventus ha scelto diAltri due anni di contratto che però non possono coincidere con altri due anni di durata di questo ciclo bianconero aperto ormai da tempo. La rosa bianconera dovrà subire drastiche variazioni e non è detto che sia l'allenatore toscano il timoniere di questo cambiamento. Secondo Tuttosporte la stessa Juventus, secondo il Corriere della Sera, non è certa della permanenza tanto che sta pensando aper avviare due nuovi progetti diametralmente opposti.Se Sparta piange, Atene non sorride perchè anche in casasono in corso grosse riflessioni per il futuro della panchina. Come riportato in esclusiva dasul proprio rinnovo. Non tanto dal punto di vista contrattuale, quanto progettuale sulle scelte da fare la prossima estate. Sarri chiede top player, il presidente risponde giovani di talento in un duello che non ha per ora soluzioni. O meglio una esiste, e per Sarri corrisponde aglipresente nel proprio contratto. Secondo il Corriere dello Sport ilè pronto a versarla nelle casse del Napoli, dare carta bianca a Sarri anche sul mercato e ripartire da lui per il progetto di rilancio del calcio nel Principato. Per una lotta scudetto che potrebbe non essere più la stessa. Napoli e Juve rischiano entrambe di perdere il proprio allenatore.