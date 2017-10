L'allenatore dello Sporting Lisbona Jorge Jesus ha presentato in conferenza stampa la partita di Champions League contro la Juventus: "Lo Sporting è nelle condizioni di vincere, questa partita è importante ma non decisiva nè per noi e nè per la Juventus. Il momento dei bianconeri? Non ha bisogno di presentazioni, la sua storia dice tutto. Ha giocato due finali di Champions in tre anni. Crisi? No, ha perso una partita in campionato e una col Barcellona". Infine, una battuta sulle condizioni di alcuni giocatori in dubbio per la sfida dello Stadium: "Stanno bene, ma vedremo dopo l'allenamento di domani".