Un’alta partita rovinata, ancora una volta per l’inadeguatezza della classe arbitrale. Chi ne fa una magra figura agli occhi del mondo intero è il calcio italiano tutto, ancora una volta al centro di polemiche.il meglio che il nostro campionato potesse proporre dopo anni di noiosi monologhi. Bianconeri contro nerazzurri, il derby d’Italia che torna significativo per entrambe le squadre, ma anche per quel Napoli in piena lotta scudetto contro il club piemontese.“Ciao Taglia, è andato proprio bene”. “È stato bravo”. “Promosso”. Non è un dialogo tra due compagni di scuola, ma il contenuto di un video diffuso da Eurosport in cui Allegri e Tagliavento si incontrano in zona mista e il tecnico bianconero si rivolge a lui nei termini sopra citati.Ancora peggio di Tagliavento, sembra impossibile ma non lo è, ha saputo fare Orsato. L’arbitro ha perso di mano la partita più importante dell’anno e l’ha diretta con un metro di giudizio incomprensibile a molti. Dubbio il cartellino rosso a Vecino per entrata sconsiderata su Mandzukic, ma poiUn metro di giudizio che diviene ancora più indecifrabile se pensiamo cheÈ andata così anche questa volta, Juve Inter è stata distrutta dalle decisioni arbitrali. Una partita che in questo senso ricorda un po’ quella del ’98, con il famoso rigore negato a Ronaldo per fallo di Iuliano.