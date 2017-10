Nuovo capitolo della vicenda Luigi, dopo le recenti dichiarazioni di Massimo Ferrero, che aveva annunciato la volontà della Sampdoria di acquistare l'impianto , e la pronta replica dell'amministratore delegato del Genoa Zarbano che aveva ricordato l'esistenza del club rossoblù in un'eventuale trattativa. A scrivere una nuova puntata potrebbe essere il sindaco di Genova, Marco, che avrebbe studiato una soluzione per concretizzare la cessione del campo di Marassi.Il primo cittadino genovese avrebbe proposto alle due società di convergere in un, aperto ad entrambe, per procedere all'acquisto del Ferraris tramite un bando pubblico. Sampdoria e Genoa avrebbero anche la possibilità di detenere quote diverse del fondo stesso, in base alla percentuale di 'investimento fatta, con l'impegno a 'salire' nel corso degli anni da parte del socio di minoranza. I blucerchiati si sono già mossi da tempo in maniera concreta, incontrando il sindaco, mentreSino ad ora, la posizione del Grifone in merito alla questione stadio è stata espressa soltanto dall'a.d. Zarbano, ma Bucci resta in attesa di capire dal Genoa le reali intenzioni in merito.C'è distanza invece sulla valutazione del Ferraris. Da palazzo Tursi valutano l'impianto circamentre la Samp secondo Telenord si basava sulla cifra pagata dall'Atalanta a Bergamo, ossia meno di 10 milioni (circa 8) e con pure minori interventi di riqualificazione da effettuare.