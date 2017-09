Ancora una volta il capitolo stadio torna a far discutere a Genova. In particolare sulla sponda blucerchiata del capoluogo ligure, perchè l'impianto di proprietà è da tempo uno dei sogni della Sampdoria. Ci aveva provato senza successo la famiglia Garrone, ora vuole tentare l'impresa anche Massimo Ferrero, forte delle recenti aperture del sindaco Bucci.



A rivelarlo è lo stesso patron doriano, in un'intervista rilasciata a Il Secolo XIX: "Se la cifra è giusta lo compro io lo stadio e lo trasformo nel cuore pulsante della città non solo la domenica, sette giorni alla settimana. La proposta del sindaco Bucci ci interessa insomma, nei prossimi giorni vogliamo reincontrarlo e parlarne. Certo c'è bisogno che il prezzo sia quasi simbolico". Parole abbastanza decise, quelle del numero uno di Corte Lambruschini, che dopo Casa Samp e la ristrutturazione di Bogliasco sogna in grande con il Ferraris. Un'idea, quella di Ferrero, nata giovedì scorso, quando la Samp ha incontrato il sindaco di Genova Bucci per discutere il il prolungamento della concessione mista Samp-Genoa che al momento ha come data di scadenza 2022. Più che rinnovare un accordo che frutta 'solo' 300mila euro l'anno, al Comune interessa monetizzare. Da lì l'idea di vendere lo stadio, una proposta aperta in teoria sia alla Samp che al Genoa, ma al summit della settimana scorsa era presente solo la Samp. Ecco perchè i dirigenti blucerchiati, tenendo conto anche della situazione in casa rossoblù - con Preziosi impegnato nella cessione societaria - hanno pensato di acquistare l'impianto.



TRATTATIVA - "A noi interessa eccome l'ipotesi di comprarlo" prosegue il Viperetta "Abbiamo da tempo un progetto di modernizzazione che non riguarda solo il calcio la domenica ma l’intrattenimento a tutto tondo. Lo avremmo voluto fare da inquilini,con l’attuale società di gestione col Genoa, ma se il Comune lo vende al prezzo giusto possiamo comprarlo". Un concetto, quello del 'prezzo giusto', ribadito più volte da Ferrero. Il Comune pare aver chiesto in un primo momento circa 20 milioni di euro, cifra che per la Samp è troppo alta: "Se fosse efficiente, ok - spiega il presidente doriano - ma visto che dobbiamo spenderci quasi 30 milioni per farne una bomboniera il Comune deve cederlo a una cifra poco più che simbolica..." Quale potrebbe essere questa cifra? Secondo le indiscrezioni raccolte dal quotidiano, circa 5 o 6 milioni di euro.



E IL GENOA? - Il Comune di Genova però ha bisogno prima di una manifestazione di interesse da parte degli interessati: ecco perchè Romei e Ferrero nelle prossime giornate incontraranno nuovamente Bucci proprio per approfondire il discorso. A quel punto il sindaco dovrebbe indire un bando aperto a tutti. Quindi anche al Genoa, che ha recentemente ribadito di sentire come 'suo' l'impianto del Ferraris, e di non voler 'traslocare': "Noi siamo aperti a tutte le soluzioni, l’essenziale è rinnovare uno stadio bellissimo ma vetusto" conclude Ferrero. "Se questo rinnovamento debba avvenire con la cessione o un diritto di superficie di 90 anni o l’allungamento della convenzione, è da decidere col Comune. L’essenziale è intervenire"