La Juventus non si ferma a Blaise Matuidi. La richiesta velata lanciata da Massimiliano Allegri in conferenza stampa non è caduta nel vuoto con il club bianconero che, seppur non senza un po' di irritazione, si è messa al lavoro per provare a regalare all'allenatore un rinforzo di primissimo livello.



IL SOGNO STROOTMAN - Un tuttocampista con grandi capacità in fase di interdizione, è questa la vera richiesta di Allegri alla società ed è per questo che l'acquisto di Matuidi non ha soddisfatto al 100% l'allenatore. Il sogno della Juventus, ad oggi, ha un identikit ben preciso e risponde al nome del centrocampista della Roma, Kevin Strootman.



C'E' IL SI' DEL GIOCATORE - Una trattativa abbozzata nella scorsa settimana, una richiesta di informazioni diretta che va oltre la clausola rescissoria da 45 milioni di euro presente nel suo contratto (non attivabile in questa sessione di mercato). Secondo quanto appreso da Calciomercato.com i contatti con l'entourage del giocatore hanno portato al sì del giocatore che ha dato non solo la sua disponibilità a trasferirsi in bianconero, ma ha anche trovato una base di accordo contrattuale.



LA RICHIESTA. E CUADRADO... - La Roma lo valuta fra i 40 e i 45 milioni di euro, ed è questa la risposta che ha dato il club giallorosso al duo Marotta-Paratici. Ad oggi la proposta della Juventus non supera i 30 milioni con una distanza di 10 milioni ampiamente colmabile. Parallelamente la Roma ha avviato una trattativa slegata da Strootman con la Juventus per Juan Cuadrado. Il colombiano è in uscita e potrebbe rappresentare il jolly per sbloccare anche l'affare Strootman. I contatti proseguono e presto ci sarà l'ultimo rilancio bianconero.