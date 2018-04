Era in corso la presentazione dei Campionati Mondiali giovanili di Scherma, inaugurati domenica scorsa ae in corso fino al 9 aprile. A presiedere il comitato organizzatore della manifestazione è Luca, presidente del, società che ha anche una sezione dedicata alla scherma. Campedelli era presente nel Salone d'Onore del Coni, e ciò ha spinto Malagò a lanciarsi nell'elogio del presidente clivense e del suo club.Parole colme di un entusiasmo che forse portava dentro anche l'ombra di una cattiva coscienza, per l'uomo che appena nominato commissario straordinario della Lega di Serie A se n'è andato due settimane in Corea del Sud per le Olimpiadi invernali, così lasciando la Lega stessa a galleggiare altre due settimane abbondanti nella propria melma.Piuttosto è il caso di seguire la linea di ragionamento proposta dal capo dello sport italiano e capire come mai il caso del Chievo andrebbe studiato all'Università.. A cominciare da quello straordinario talento per le plusvalenze nella cessione dei diritti pluriennali sulle prestazioni dei calciatori, che Calciomercato.com ha denunciato prima di tutti. L'inchiesta, che fin qui avevamo incentrato esclusivamente sui movimenti realizzati fra il club veronese e il Cesena, è stata ripresa con gran clamore da Striscia la Notizia grazie ai servizi realizzati da Moreno Morello Tanto più se si tiene conto del suo momentaneo ruolo di commissario straordinario della Lega di Serie A. E allora glielo si spiega noi di Calciomercato.com, come se davvero si fosse davanti a uno studente universitario con qualche difficoltà di apprendimento ma non abbastanza facoltoso per rivolgersi al Cepu.Dunque, come si legge nel documento di bilancio riguardante l'esercizio chiuso il 30 giugno di un anno fa, risulta che il Chievo abbia iscritto plusvalenze per euro 21.590.000. Un valore altissimo, e pure in crescita rispetto ai 18.822.898 euro dell'esercizio chiuso il 30 giugno 2016.E guardando a una cifra così rilevante si è portati a immaginare che siano stati ceduti calciatori di rilievo, acquisiti da club italiani e europei di prima fascia.Nell'articolo dedicato al fitto intreccio col, sono stati fatti (relativamente al bilancio chiuso il 30 giugno 2016) i nomi di Carlo Alberto, Lorenzo, Pietroe Filippo. Grazie a questi quattro ragazzi il Chievo ha realizzato plusvalenze per 14 milioni di euro sui 21,590 milioni totali.. Due sono stati prestati in(Placidi e Borgogna), uno alla Primavera del(Tosi), e l'ultimo (Zambelli) è tornato in prestito nelle giovanili del. Ma la lista non si ferma qui, perché ci sono plusvalenze per altri 7 milioni e mezzo di euro e altri club coinvolti. I nomi? Eccoli. S i parte con Simone Moschin, portiere nativo di Vittorio Veneto, classe 1996 . A fine giugno 2016 viene ceduto dalalla, con plusvalenza per il bilancio clivense da 3,9 milioni di euro. Il ragazzo ha appena concluso la stagione in prestito al, e lì viene lasciato per un'altra stagione dal club piemontese. A giugno 2017approda finalmente alla Pro Vercelli, che lo gira inalla. Col club toscano il ragazzo inizia da titolare la stagione in corso, ma dopo 6 giornate finisce in panchina.. Che durante il mercato dello scorso gennaio lo cede in prestito a un altro club di, il. Lì, in una squadra che occupa il terzultimo posto,finisce in panchina. Altro calciatore che ha fatto fare una grassa plusvalenza al Chievo nel bilancio 2016 è Raul Oprut, difensore rumeno classe 1998 . La sua cessione alperdi euro frutta una plusvalenza da 2,5 milioni di euro. Il giocatore va a Genova per fare il titolare. Ma nella Primavera.Ovviamente, come comanda il, a tutti questi movimenti in uscita corrispondono altrettanti movimenti in entrata, che comportano spese identiche o equivalenti. Purtroppo il, nel suo documento di bilancio, non informa sui calciatori acquisiti e sulle relative cifre impegnate. E anche questo è un dettaglio che meriterebbe di essere studiato nelle aule universitarie. Sicché, per completare il quadro della situazione, bisogna andare a guardare i bilanci degli altri club coinvolti negli scambi.. Il documento di bilancio del club romagnolo, chiuso il 30 giugno 2017, a oggi risulta non ancora disponibile sul web.. I calciatori coinvolti sono i seguenti:, attaccante classe, ceduto per un valore di 4,5 milioni di euro con plusvalenza di 4,36 milioni di euro; Michele Rigione , difensore classe, ceduto al club veronese per Alejandro Rodriguez , attaccante classe 1991, ceduto per 4,5 milioni di euro con plusvalenza da 4,5 milioni di euro; e Daniele Grieco , difensore classe 2000, ceduto per 2 milioni di euro con plusvalenza di 2 milioni di euro.. Il soloha trascorso la prima metà della stagione a, dove ha giocato 11 spezzoni di partita. Durante il mercato dello scorso gennaio è stato ceduto in prestito al Carpi, altro club che col Chievo scambia allegramente calciatori. Micheleè stato lasciato in prestito al Cesena per la prima metà di questa stagione, ma poi lo scorso gennaio è stato smistato alla Ternana, sempre in prestito. Alejandroè stato spedito in prestito in B, prima alladurante il mercato estivo 2017, e poi all'in chiusura dello scorso mercato di gennaio. Infine, a Danieleè stata riservata la sorte assegnata a diversi calciatori che si sono mossi sulla rotta delle plusvalenze fra: ceduto al club veronese e tornato al club romagnolo in prestito nel giro di poche settimane dell'estate 2017. Risulta in forza alla Primavera cesenate, ma secondo la scheda di Transfermakt non ha mai messo piede in campo durante la stagione in corso., difensore classe 1993, ceduto per 4 milioni di euro con plusvalenza di 3.999.750 euro. Bani è stato lasciato alla Pro Vercelli nella stagione 2016-17, poi all'inizio della stagione in corso è andato effettivamente al Chievo e a partire dalla prima gara del 2018 contro l'Udinese ha conquistato il posto da titolare fisso.e, e dunque bisognerà aspettare alcune settimane per disporre del documento. Però si può già dire che gli scambi di calciatori e plusvalenze fra i due club sono parecchio floridi. Nel bilancio del clubchiuso il 31 dicembre 2016 vi sono due esempi, entrambi degni di menzione. Uno è Matteo Gallo, centrocampista classe 1997 che risulta ceduto al Chievo per 1,5 milioni di euro con plusvalenza di 1,450 milioni di euro. Il che desta curiosità, se si confronta il dato con quello presente nel bilancio clivense chiuso il 30 giugno 2016. Ciò che viene confermato da notizie giornalistiche diffuse in quei giorni . Comunque sia, il Matteo Gallo in questione dovrebbe essere questo qui . Risulta ceduto in prestito alla Viterbese Castrense durante la scorsa estate, dopo aver trascorso la stagione 2016-17 alla Grumellese, serie D. Esperienza ampiamente negativa, quella di Gallo a Viterbo. Tanto che, durante il periodo dello scorso mercato invernale, si diffonde la notizia di un suo trasferimento all'Arzachena.. L'altro calciatore che dal bilancio genoano chiuso il 31 dicembre 2016 viene dato come ceduto al Chievo, per una cifra di 2.235.000 euro con plusvalenza di 2.235.000 euro, è Nuti. Scritto così, senza nemmeno specificarne il nome di battesimo, come potete vedere nell'immagine pubblicata qui sotto., e che nella stagione 2016-17 ha giocato soltanto 7 partite con la Primavera del Chievo.Del Mosta ci si occuperà nei prossimi giorni, perché è un caso che merita MOLTA attenzione. Per il momento basta dire che, nell'eccellente campionato maltese, Nuti ha giocato soltanto 3 partite di cui una sola dall'inizio e nessuna intera. Va sottolineato che, stranezza per stranezza, nel bilancio del Chievo chiuso il 30 giugno 2016 viene illustrata un'altra plusvalenza secca da 2.250.000 euro, fatta grazie a "Damin Daniele", calciatore ceduto al "Capri". Ovviamente il club in questione è il Carpi, mentre il calciatore si chiama Daniele Damian . Si tratta di un attaccante classeche il Carpi nell'estate 2016 gira immediatamente in prestito alla. Dunque Damin/Damian non si muove proprio da Verona.Daniele Damian, calciatore che a giugno 2016 ha permesso al Chievo di realizzare una plusvalenza da 2,25 milioni di euro, gioca nella squadra B in Promozione Questo tourbillon di nomi, cifre e destinazioni improbabili sarebbe effettivamente materia di studio presso le aule universitarie. E parimenti sarebbe materiale di studio, con riferimento ai rapporti con la stampa, il fatto che il Chievo reagisca soavemente a certe inchieste lasciando fuori dal Bentegodi le testate giornalistiche colpevoli di cercare la verità e di pubblicare dati reali. Ma tornando ai conti, un'analisi condotta da tecnici accademici servirebbe a illustrare come sia possibile generare plusvalenze per quasi 23 milioni in un solo bilancio. O anche come si riesca a incrementare gli attivi di bilancio, portando il valore della voce "Altre" (dicitura generica sotto la quale si suole classificare il valore dei diritti pluriennali di calciatori) della categoria "Immobilizzazioni immateriali" dai 39.901.205 euro del bilancio 2016 ai 52.434.020 del bilancio 2017.Numeri magici, che fanno da contraltare i numeri infernali del debito. Il che, di per sé, torna poco.. Dove renderemo ancor più chiaro perché mai il presidente dello sport italiano, in ragione di tanta sprezzante superficialità, sia totalmente inadatto al ruolo e perciò farebbe bene a dimettersi.(1. continua)@pippoevai