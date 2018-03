Un assist illuminante, sotto gli occhi della Juventus. La perla di Sandro Tonali non è passata inosservata: lancio perfetto per il compagno Dimitri Bisoli, il gol del Brescia contro il Novara nell'ultimo turno porta la firma di un talento purissimo. Perché da quelle parti ne sono certi: Tonali ha i colpi del giocatore vero, i paragoni con Andrea Pirlo si sprecano. Sandro gioca a testa alta, ha un piede di qualità eccelsa e la personalità per guidare il centrocampo del Brescia a soli 17 anni, in attesa di diventare maggiorenne nel prossimo maggio. Un classe 2000 che le big stanno iniziando a seguire da vicino.



JUVE E NON SOLO - La Juventus era in tribuna al 'Piola' di Novara per seguirlo con il suo Brescia, è rimasta ancora invaghita dai colpi di Tonali tanto da esser stato aggiunto alla voce talenti della lista di Marotta e Paratici. Perché i bianconeri amano pescare anche in Serie B prenotando i giovani migliori, ma questa volta la concorrenza è agguerrita: l'Inter è tra le squadre che seguono Sandro, Atalanta e Roma sono vigili sulle tracce di questo classe 2000 per cui il presidente Cellino vuole scatenare un'asta come fatto per Nainggolan ai tempi di Cagliari, naturalmente con tantissimo ancora da dimostrare. Ma Tonali promette bene, la Juve si attiva...