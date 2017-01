Per Juan Manuelè arrivato il momento del debutto dal titolare con la maglia del Torino. L'attaccante paraguaiano, arrivato in questa sessione di mercato alla corte didomani sera a San Siro contro ildovrebbe essere schierato dal primo minuto dal tecnico granata al posto dell'indisponibile Falque nel ruolo di attaccate destro nel tridente.Domenica scorsa, al Mapei Stadium, Iturbe ha fatto il suo esordio ufficiale in maglia granata, entrando nel secondo tempo al posto di un Ljajic sottotono , contro il Milan domani in Coppa Italia dovrebbe invece giocare la sua prima partita da titolare da quando è al Torino.