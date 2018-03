Le sempre più probabili partenze a fine stagione di Cristian Molinaro e Lorenzo De Silvestri, costringeranno il Torino a intervenire nel mercato estivo per far in modo che Walter Mazzarri la prossima stagione possa contare su esterni adatti al suo 3-5-2 o 3-4-3.



I dirigenti granata hanno già avviato i contatti con Christian Maggio, terzino destro in scadenza di contratto con il Napoli che Mazzarri ha già allenato propri durante la sua esperienza sulla panchina partenopea. Maggio non è però la prima scelta per l'allenatore toscano che come terzino vorrebbe Danilo D'Ambrosio, altro giocatore che ha già allenato ma all'Inter.