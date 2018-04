Torino-Lazio è il posticipo serale della 35esima giornata della Serie A. I biancocelesti di Simone Inzaghi sono chiamati a rispondere alla Roma e ad approfittare della sconfitta subita dall'Inter contro la Juventus per tenersi pienamente in corsa per un piazzamento nella prossima Champions League. I granata guidati da Walter Mazzarri, invece sono all'ultima chiamata disponibile per provare a tenere vivo un sogno Europa League che con una vittoria sarebbe ancora virtualmente possibile.

