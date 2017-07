Con alcuni giorni di anticipo rispetto ai programmi iniziali, Vanja Milinkovic-Savic questa mattina è arrivato a Bormio e ha iniziato ad allenarsi agli ordini di Sinisa Mihajlovic: il portiere aveva diritto ancora a qualche giorno di vacanza, considerato che è stato impegnato con la nazionale serba all'Europeo Under 21.



Ora Milinkovic-Savic si contenderà con Salvador Ichazo e Andrea Zaccagno il ruolo di secondo portiere del Torino: solo uno dei tre potrà restare e il regolamento favorisce l'ex Lechia Danzica. I calciatori extracomunitari tesserati per la prima volta in Italia tra luglio e agosto 2017, potranno essere ceduti non prima di gennaio 2018 e solo in serie A. Ora la cessione del portiere sarebbe possibile solamente all'estero.