Al termine dell'allenamento di questo pomeriggio al FIladelfia, il difensore del Torino Emiliano Moretti ha parlato ai microfoni di Torino Channel del prossimo impegno della sua squadra contro il Benevento. "Al di là della squadra contro cui giocheremo sarà una partita da tre punti, importantissima. Noi abbiamo voglia di tornare a vincere come abbiamo fatto contro il Bologna, di aumentare le vittorie in casa rispetto al girone d'andata e non sarà tanto importante contro chi giocheremo ma quello che riusciremo a fare noi in campo".

Il difensore ha poi fatto il punto sulla stagione finora al di sotto delle aspettative del Torino: "In serie A sono tutte partite complicate, la gara d'andata non fu affatto semplice. Io credo che noi dobbiamo concentrarci su noi stessi. Sono molto realista: nel girone di andata ci siamo meritati 25 punti, in queste prime due partite del ritorno ce ne siamo meritati 4 che è lo stesso bottino fatto all'andata. Al di là delle parole e dei proclami credo che nel gruppo ci sia voglia di fare decisamente meglio rispetto a quanto fatto all'andata e per far questo c'è da lavorare tanto, tutti i giorni, per far sì che la squadra arrivi alla domenica in grado di fare la prestazione che ti dia i punti".