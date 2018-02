Zero errori, giocate di qualità, muro invalicabile davanti alla difesa e personalità da vendere.è stato uno dei protagonisti indiscussi della sfida valida per gli ottavi di finale di Champions League che ha visto ilpareggiare per 2-2 in rimonta contro la. Ma il centrocampista belga è anche uno degli uomini mercato più chiacchierati tanto che potrebbe addirittura non essere a disposizione diin vista della gara di ritorno in programma il 7 marzo.Secondo quanto riportato dal The Sun in Inghilterra, infatti,Il suo contratto è ine a 30 anni sta cercando l'ultimo grande contratto della sua carriera. Ilè pronto a raddoppiare il suo ingaggio ma solo in caso di acquisto immediato ovvero entro il 28 febbraio, giorno di chiusura del mercato in cina.Dembelè ci sta pensando seriamente e, in caso di sì definitivo, sfumerebbe il primo grande obiettivo delin vista della prossima estate. Sì perchè il club rossonero è alla ricerca di un rinforzo a centrocampo e sta valutando siadel Porto ( LEGGI QUI ) chedel Manchester United ( LEGGI QUI ). Ma il contratto di Dembelè in scadenza al termine della prossima stagione rappresentava per il ds Mirabelli un'occasione da poter sfruttare. Già a gennaio intermediari lo avevano proposto, la concorrenza cinese può però complicare i piani rossoneri.