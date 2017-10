Milan-Juve è una partita che si gioca in campo e che non smette mai di giocarsi anche fuori dal campo. Sul mercato in particolar modo. E tra i rossoneri non mancano di certo i giocatori tenuti particolarmente sotto controllo da Marotta e Paratici, tra obiettivi veri e propri ed opportunità da poter provare a cogliere al volo nel caso in cui si presentasse l'occasione. A metà strada c'è la posizione di Giacomo Bonaventura, da sempre nel mirino della Juve che a più riprese ha saputo sondarne la disponibilità tramite il suo agente onnipresente Mino Raiola.



LA SITUAZIONE – Nonostante il rinnovo che lo lega al Milan sia stato rinnovato non più tardi di metà gennaio, il rapporto tra Bonaventura e i rossoneri è ormai ai minimi termini. Quello con Vincenzo Montella in particolare, che tra un cambio di modulo e l'altro proprio sembra non saper cosa farsene del jolly classe '89. Al contrario, in casa Juve la stima nei confronti di Bonaventura è molto alta, da tempo si guarda anche a lui tra i giocatori potenzialmente in grado di andare a rimpolpare quel blocco azzurro che lentamente sta andando ad assottigliarsi anche a Torino. Per qualità e duttilità, poi, Bonaventura al netto di qualche infortunio di troppo è sempre stato considerato ideale per il progetto bianconero come sottolineato nei vari incontri tenuti con Raiola nel corso degli ultimi anni. Così, se alla fine della stagione tra Bonaventura e Milan dovesse arrivare la rottura o comunque la decisione consensuale di lasciarsi, ecco che la Juve si troverebbe in prima fila per tentare il colpo: la strategia è sempre quella, aspettare per poi farsi trovare pronti al momento giusto.



@NicolaBalice