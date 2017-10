Dopo gli anticipi di sabato e le partite del pomeriggio, tocca alla Juventus di Massimiliano Allegri scendere in campo per il match della Dacia Arena di Udine contro l'Udinese di Luigi Delneri, in un match valido come primo posticipo della nona giornata di Serie A, in programma alle 18. I bianconeri ospiti, reduci dalla vittoria in extremis contro lo Sporting Lisbona in Champions League, importantissima per il proseguio della massima competizione europea, vogliono recuperare la prima posizione in campionato e tornare alla vittoria dopo il pareggio e la sconfitta contro Atalanta e Lazio. I friulani invece, molto altalenanti in questa prima parte di stagione, vogliono incamerare importanti punti salvezza.



LE STATISTICHE E I PRECEDENTI - L’Udinese ha vinto solo una delle ultime 12 partite di Serie A contro la Juventus (3N, 8P). In tre delle ultime sei gare di A giocate in Friuli, l’Udinese è riuscita ad imporre il pareggio alla Juventus, perdendo altre tre volte in questo parziale. La Juventus ha subito esattamente due gol nelle ultime due giornate: non colleziona tre gare di fila di campionato con due o più gol presi da maggio 2003. L’Udinese ha perso sei delle otto partite giocate in questo campionato, ma ha vinto due delle quattro giocate in casa, le uniche due in cui finora ha mantenuto la porta inviolata. L’Udinese ha registrato il suo peggior punteggio dopo otto giornate nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A: mai aveva ottenuto solo sei punti dopo otto turni dal 1994/95 ad oggi. Paulo Dybala ha segnato cinque gol all’Udinese in sette sfide di A: due su punizione diretta (a nessuna squadra di più) e tre su rigore (squadra contro cui ha trasformato più rigori in A).