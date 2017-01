Udinese-Roma 0-1



Karnezis 6,5: non ha colpe sul gol, per il resto una buona prova, si supera su Dzeko nel finale.



Faraoni 6: sulla carta è l'anello debole, ma la cura Delneri ha riportato un giocatore che offre garanzie, sfortunato sul rigore causato.



Danilo 6: sorpreso nelle battute iniziali dall'inserimento di El Shaarawy, poi spesso si supera su Dzeko.



Samir 6,5: il ragazzo sta crescendo giornata dopo giornata, le sue sicurezze in difesa lo stanno spingendo ad avanzare con serenità.



Felipe 6: solita partita fatta di giocate semplici e sicurezza.



Fofana 5: in ombra, fatica a trovare spazio nel centrocampo giallorosso



Kums 6: il suo lavoro d'impostazione è sempre buono, ma oggi gli spazi sono pochi.



(73' Ewandro 6: rientro dopo un lungo infortunio, tornerà utile più avanti)



Jankto 5,5: con le grandi si esalta, ma non stavolta, parte bene ma si spegne subito.



(52' Perica 6: entra per dare più peso davanti, non demerita)



De Paul 6,5: l'argentino è migliorato, sta trovando il suo posto in campo, sfiora due volte il gol.



Thereau 5,5: si muove molto, ma quando gli capitano i palloni buoni non si fa trovare pronto.



Zapata 6: a tratti è un toro incontenibile per la difesa della roma, ma dura poco.



(69' Hallfredsson 5,5: piazzato quasi da difensore aggiunto, sembra un po' spaesato)



All. Delneri 6: il suo lo fa bene, la squadra regge il confronto con la Roma, ma oggi manca il guizzo o il colpo di fortuna per portare la gara dalla sua.