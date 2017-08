Spal-Udinese 3-2



Scuffet 5: non una grande serata per il portiere friulano. Certamente non può nulla sul primo gol, ma su Lazzari esce in ritardo e sul tiro a giro decisivo di Rizzo non è piazzato bene. Deve assolutamente rifarsi visto il grande talento.



Samir 5,5: soffre Lazzari per tutti i 45 minuti pur essendo fisicamente più preparato. In fase offensiva non arriva mai al cross e tenta una conlcusione dal vertice dell'area di rigore che finisce direttamente in curva. Da rivedere



(dal 45' Pezzella 5: se Samir aveva sofferto Lazzari lui non lo contiene proprio. Prende anche un cartellino giallo per completare la serata. Deve sicuramente crescere ed entrare nei meccanismi della squadra.)



Danilo 5,5: sbaglia sul gol del 2-0 regalando la palla a Lazzari, ma tutto sommato il capitano bianconero non gioca una brutta partita. Riesce a tenere a bada Floccari e Borriello per l'intera partita e prova a dare grinta anche quando la gara sembrava virtualmente chiusa.



Nuytinck 6: il gol di Borriello pesa sulla sua prestazione, ma il gol che permette la parziale rimonta friulana arriva da un suo colpo di testa. Bisogna fare sicuramente di più anche se non è dispiacutio affatto.



Angella 6: il più solido della difesa di Delneri. Vince qualsiasi contrasto aereo e mantiene bene Mattiello impedendgoli svariate volte di fare la giocata più semplice. Ripartire da lui.



De Paul 5,5: non in serata dal punto di vista tecnico eppure da tutto quello che ha. Si danna nella fase di pressing sul palleggio della difesa della Spal e prova in tutti i modi a cercare la porta avversaria, ma non trova mai lo specchio della porta.



Fofana 5,5: prova a dirigere la squadra, ma si trova spesso ingabbiato nella morsa dei centrocampisti spallini. Tenta più volte la conclusione non trovando mai lo specchio della porta.



(dal 71' Perica 5: non si rende mai pericoloso pur essendo entrato per dare nuova linfa all'attacco. Nel finale si innervosisce con Gomis e accenna una testata verso il portere che poteva costargli molto cara. Troppo nervoso, forse meriterebbe di giocare titolare, ma deve dimostrare di essere pronto mentalmente.)



Hallfredsson 4,5: mai in partita, dovrebbe essere il regista al fianco di Fofana ed invece non entra in campo. Timido anche nei contrasti, li perde tutti.



(dal 57' Barak 6,5: cambia la testa dei suoi compagni prendendo il centro del campo sulle spalle. Sul momento di maggiore difficoltà si rivolge allo spicchio dei tifosi ospiti chiedendo l'impegno di tutti. Se continuerà così il posto da titolare sarà suo nel giro di poche gare.



Jankto 4: da lui ci si aspetta molto di più, dopo le sirene estive di molti club blasonati. Sembra essere sulle gambe e mai in partita. Deve tornare al centro del gioco perchè così non ci siamo.



Lasagna 4,5: anonimo e completamente fuori dal gioco. Riesce a guadagnare il rigore con furbizia ma per il resto della gara non riesce a gestire un pallone. Vicari lo sovrasta e la seconda occasione per poter dimostare viene sciupata.



Thereau 6: nel bene e nel male Thereau riesce sempre a fare il suo. Trova il gol su rigore e tenta più volte di mettere alal prova la difesa avversaria che però riesce ad arginarlo tutte le volte. I gol l'attaccante francese li sa fare, tocca al reparto difensivo non subirli





All. Delneri 5: mette in campo una formazioen troppo timida e ne paga le conseguenze. Riesce a sistemare qualcosa in corso e riesce anche a completare la rimonta, comunque la sconfitta che arriva è meritata. Bisogna migliorare il reparto difensivo perchè i gol subiti sono già torppi.