Ieri era uscita l'indiscrezione, oggi è diventata una notizia ufficiale: Akosua Puni, moglie dell'ex calciatore di Real Madrid, Chelsea e Milan, Michael Essien, è la nuova proprietaria del Como. A comunicarlo è stato il curatore fallimentare Francesco Di Michele, nel corso di una conferenza stampa organizzata presso lo stadio Sinigaglia. A presentare l'offerta per l'acquisto, di 237mila euro, è stata la Fc Como Srl, facente capo proprio alla signora Puni. "Il Calcio Como è lieto di annunciare - si legge nel primo comunicato ufficiale - che il club ha una nuova società. Siamo lieti di annunciare alla città di Como che la signora Essien, Akosua Puni, è la nuova proprietaria dell'Fc Como Srl. Saremo presto in città per presentarci. Siamo onorati di essere qui e di entrare in un club con oltre 100 anni di storia. Grazie al curatore Di Michele per il grande lavoro fatto. Gli impegni sono quelli di far crescere prima squadra e settore giovanile. Creeremo le condizioni per portare il Como in Serie B al più presto e valorizzare i nostri talenti".



C'È ANCHE THOHIR? - Questa mattina il portale Lariosport ha lanciato poi un'altra clamorosa indiscrezione. Nella cordata guidata dalla moglie dell'ex milanista potrebbe esserci anche Erick Thohir. Pochi giorni fa Essien ha annunciato il suo trasferimento al Persib Bandung, club indonesiano di proprietà proprio dell'attuale presidente dell'Inter.