Intervistato da rtbf.be, il giovane difensore dell’Inter (adesso in prestito allo Standard Liegi), Zinho Vanheusden, ha spiegato come si stia allenando per ristabilirsi al meglio dall’infortunio al ginocchio subito in campo con la squadra Primavera.



"Sono al quinto mese di riabilitazione. Attualmente corro su lunghe distanze e sto facendo con cautela i cambi di direzione. Se tutto andrà bene, entro un mese posso riprendere ad allenarmi insieme al gruppo. Il rientro in campo? giocare i playoff non è un mio obiettivo, voglio essere pronto per la prossima stagione, tutto ciò che viene è solo un bonus. Mio padre (l'ex professionista Johan Vanheusden) ha avuto lo stesso infortunio e mi ha detto che sarei tornato più forte di prima, come mi ha detto anche l'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti”.