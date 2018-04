José Luis Vidigal, membro della dirigenza dello Sporting Clube de Portugal ed ex calciatore del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli: "Rui Patricio è ormai diventato un fenomeno, è tra i primi tre portieri al mondo. E' vero che gioca in Portogallo, ma la sicurezza che dà alla difesa è altissima. E' cresciuto tantissimo. Doveva andar via dal Portogallo già da un po'. Se il Napoli l'avesse già acquistato Rui Patricio me l'avrebbe già detto. Ho parlato a lui del Napoli, del suo gioco e della città che è bella. La gente è spettacolare, gli ho detto di venire a Napoli".