. Attraverso un post pubblicato sul suo account Instagram, la modella e showgirl argentina, moglie e agente del capitano dell'Mauro, si sfoga contro le notizie uscite negli ultimi giorni sulla sua vita privata: "Ultimamente, generalmente non rispondo mai, ma in questo caso lo devo fare perché quello che si dice è di una gravità pesante.Prima di tutto sono una mamma e mi occupo dei miei cinque bambini, sono sempre insieme a loro, e poi. Dopo tutte le cattiverie che sono state dette mi sono dovuta tutelare, quindi ho dato in mano tutto al mio avvocato. Sappiate che per tutte le accuse che verranno fatte a me e alla mia famiglia pagherete le conseguenze. Sappiate che vivo una vita normale, lavoro e come scritto prima mi occupo dei miei bambini, quindi voi occupate la vostra vita invece di scrivere cattiverie gratuite sulla mia. Grazie,".