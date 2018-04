Mario De Rossi, avvocato e membro dell'entourage della trattativa tra il Napoli e Amin Younes, è intervenuto nel corso della trasmissione CalcioNapoli24 Live: "Il Napoli che detiene i diritti sportivi di Amin Younes, solo il suo agente Nicola Innocentin può parlare e rappresenta il giocatore. Ci sono contratti regolamenti firmati! Non si tratta di esprimere dei pareri, questi sono dati ogettivi: Younes è un giocatore del Napoli. Forse il giocatore ha detto qualcosa di sbagliato in un momento di poca lucidità, il resto sono cose da bar e non saprei neanche come commentarle. Werder Brema, Wolfsburg e altri club? Devono sedersi soltanto con il Napoli e l'agente Innocentin per acquistare Younes. In caso contrario andrebbero incontro a pesante sanzioni, blocco mercato e altro. Ci tengo a rassicurare i tifosi azzurri, Younes è un giocatore del Napoli. Sono state fatte 31 firme e in momenti diversi, trovo difficile replicare a certe affermazioni prive di qualsiasi fondamento. Lo stesso avvocato del Napoli Grassani ha chiarito tutto. Le persone vicino a Younes possono mettere in giro qualsiasi tipo di voce".