In principio fu una: marroncina, con due tonalità differenti e lì, vicino all'angolo sinistro, colori che richiamavano l', il, il, il, l'. Poi negli anni tanti piccoli ritocchi, una sorta di filtro per cancellare i segni dell'età e apparire più giovane agli occhi dei più giovani. Oggi Instagram compie 10 anni. Ed è innegabile come, in pochissimo tempo, sia riuscito a cambiare la quotidianità.Tutto online, il prima possibile, da far vedere a più persone possibile:(ma quelli giusti eh!),per coinvolgere il maggior numero di follower;simpatici (altri meno), dalle linguacce del cane agli occhi a cuore aia pioggia di, per rendere un video, o una foto, particolari; messaggi in; storie, che hanno vita breve; dirette, che possono restare salvate e di fatto creare un tuo piccolo canale tv. Ne è passato di tempo, ne sono arrivate di novità: da semplice applicazione che il 6 ottobre 2010 accoglieva solo foto da condividere, Instagram è diventata una comunità. Una vera e propria comunità. Una ricca comunità. Di utenti. E di soldi. Azienda per chi sa far fruttare le proprie immagini, Instagram, dopo due anni di vita, è stata venduta a Markper 1 miliardo di dollari tra soldi e azioni, ai quali ne sono stati aggiunti altri 741.E anche il calcio, ovviamente, a navigato nella rapida corrente del social con la Polaroid: annunci ufficiali, sfoghi, attacchi, difese, hobby, vita quotidiana e allenamenti in palestra. Tutto on line, tutto visibile a tutti e, apparentemente, accessibile. Dall'annuncio dialla Juve acontro Dal Pino, passando perallo United alle dirette di Boboin tempo di lockdown, ecco alcuni dei post che hanno fatto la storia calcistica su Instagram. Così, senza filtri. Sì, perché un filtro può modificare il volto e l'aspetto, ma le parole, beh quelle sono nude e crude. Chiedere a Zhang.O anche a. Quello del Milan però. RicordateEcco. Nella gallery c'è anche il post di ammirazione verso la storia rossonero dell'attuale 19 juventino...