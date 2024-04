Milan, summit con gli agenti di Gimenez: la situazione

Prosegue il lavoro di Moncada sul mercato alla ricerca del nuovo numero 9 in vista della prossima stagione. Il modus operandi del Milan non é cambiato rispetto alla scorsa estate: il focus della dirigenza è su più profili e non su un solo obiettivo per ruolo. Ecco perché esistono alternative di livello a quello che è il giocatore che piace di più ovvero Joshua Zirkzee.



SUMMIT PER GIMENEZ - Un autentico killer dell’area di rigore, un finalizzatore da 21 centri in 29 partite nell’attuale Eredivisie. Gimenez piace molto al Milan e fa parte dei candidati per il prossimo mercato estivo. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, gli agenti dell’attaccante messicano hanno avuto un confronto a Milano con il direttore dell’area tecnica rossonera Moncada. Il Feyenoord valuta Santiago sui 50 milioni di euro ma esiste la volontà da parte del Milan di approfondire il discorso nei prossimi giorni.