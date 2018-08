10 giorni per Milinkovic. Nei prossimi 10 giorni si capirà il destino del serbo, che doveva essere uno dei pezzi forti di questo calciomercato. In casa Lazio c'è sempre stata la convinzione di poterlo trattenere un altro anno, ma il calciomercato potrebbe riservare un'ultima, clamorosa sorpresa Come riporta il Corriere dello Sport, Mateja Kezman e Uros Jankovic che si sono incontrati con Tare, si sarebbero confrontati con la Lazio su quale linea adottare in sede di mercato. Non solo: avevano in mano un'offerta per Milinkovic arrivata dall'estero.



MERCATO LAZIO - Il club primo indiziato è il Real Madrid, che non arriva ai 150 milioni pretesi anche alla luce delle valutazioni di mercato fatte recentemente per Cristiano Ronaldo e Higuain: per Milinkovic potrebbe fare uno sforzo. Giovedì chiuderà il mercato della Premier League, ci sono pochi spazi di manovra per Chelsea e Manchester United, potrebbero essere ore concitate. L'offerta è sul tavolo, la Lazio riflette.