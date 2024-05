Appuntamento con la storia. La Roma di Daniele De Rossi si presenta a Leverkusen con un solo risultato a disposizione per andare in finale di Europa League: deve vincere.. La squadra di Xabi Alonso ha messo in fila una striscia incredibile di 48 partite di fila senza sconfitte, l'ultimo ko è della scorsa stagione: 0-3 contro il Bochum nell'ultima giornata di campionato.- Quella Bundesliga che quest'anno ha visto trionfare il Bayer per la prima volta nella sua storia. La Roma, invece, in Serie A sta lottando per un posto in Champions League ma stasera, la terza europea negli ultimi tre anni considerando anche la vittoria della Conference League a Tirana contro il Feyenoord.

: in arrivo.: Svilar; Mancini, Ndicka, Spinazzola; El Shaarawy, Cristante, Paredes, Pellegrini, Angeliño; Azmoun, Lukaku