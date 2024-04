10 squadre italiane nelle coppe europee 2024/25? Un'ipotesi non impossibile, ecco come

Al momento, la Serie A ha diritto a quattro formazioni in Champions, due in Europa League e una in Conference. Il prossimo anno, però, le iscritte alle coppe europee saranno 8 se l'Italia si classificherà in uno dei primi due posti del ranking stagione Uefa 2023-24, guadagnando così un posto in più nella massima competizione continentale, passando a 5, un obiettivo vicino all’essere centrato, con una probabilità del 99.8%.

Attualmente,Vediamo però cosa dovrebbe accadere perché l'Italia abbia altri due posti nelle coppe europee 2024-25. Innanzitutto,. Il Milan, attualmente ai quarti di Europa League, non può finire fuori dai primi otto posti avendo 24 punti di vantaggio sul Torino nono. I rossoneri, dunque, non possono regalare all'Italia un posto in più neppure se alzeranno l'Europa League, come viene riportato da La Gazzetta dello Sport.

(sfiorata solamente lo scorso anno, dopo aver perso in finale contro il West Ham). Se i viola riuscissero a compiere questa missione e arrivassero in Serie A dal nono posto in giù, senza vincere la Coppa Italia, ecco che si guadagnerebbero l'Europa League, assieme alla sesta e settima classificata del nostro campionato, mentre l'ottava andrebbe in Conference League. Un’ipotesi difficile, ma non impossibile.