Nel lontano settembre del 2013 Gareth Bale, esordiva con la maglia del Real Madrid contro il Villarreal siglando la sua prima marcatura con i blancos.



Esattamente 1956 giorni dopo, con il gol di domenica del momentaneo 1-4 all’Espanyol il gallese raggiunge quota 100 con la camiseta blanca. Il centesimo gol è arrivato al minuto 66, dopo soli tre minuti dal suo ingresso in campo, al termine di una giocata confusionaria.



“El expreso de Cardiff”, così chiamato dalla stampa iberica, in cinque anni ha segnato 75 gol in Liga, due in coppa del Re, 17 in Champions League e sei nel Mondiale per Club, tenendo conto anche della tripletta di quest’anno contro il Kashima Antlers in semifinale.



Le vittime preferite del gallese in Spagna sono Rayo Vallecano (9 gol in sei match), Deportivo la Coruña (8 gol in sei match) e Real Sociedad (6 gol in nove match).



Il conto dei gol del britannico in questa stagione è di 13 marcature, di cui 11 col Real Madrid e 2 con la nazionale.



Durante il periodo di Lopetegui, Bale ha segnato solamente 4 volte, ma con l’arrivo di Solari il gallese ha ritrovato il feeling col gol entrando nel tabellino dei marcatori in sette occasioni. Ripercorrendo il cammino che ha portato Bale a siglare 100 gol con i Blancos, non si possono dimenticare le sue firme più illustri, tra cui i 3 gol nelle finali di Champions, in particolare quello in rovesciata contro il Liverpool e lo storico gol in finale di coppa del Re del 2014 contro il Barcellona, dove umiliò in progressione Bartra, prima di segnare battendo Pinto con un tunnel.



Le stagioni trascorse alla corte dei Blancos per il ragazzo di Cardiff però non sono state costellate solamente da gol importanti e grandi prestazioni. Infatti un dettaglio non trascurabile della carriera madridista di Bale sono i numerosi infortuni che lo hanno accompagnato fino ad ora nella sua esperienza in Liga rendendola a tratti un vero e proprio calvario, in cinque stagioni si è fermato 27 volte per guai fisici, saltando più di 60 match.



Il Real Madrid e in particolare il presidente Florentino Perez che investì 100 milioni per acquistare Bale dal Tottenham, però non può essere totalmente soddisfatto del rendimento di quest’ultimo, poiché nonostante i suoi 100 gol che negli ultimi cinque anni abbiano contribuito a vincere moltissimi trofei a livello internazionale e nazionale, l’ala ex Tottenham non è mai riuscito ad affermarsi totalmente come vero e proprio fuori classe, soffrendo la presenza ingombrante di Cristiano Ronaldo ed i continui problemi fisici che continuano a perseguitarlo.



Infatti anche in quella che doveva essere la stagione della sua consacrazione definitiva con la maglia del Real Madrid, vista la partenza di CR7 e la grande fiducia affidatagli da società e tifosi, il gallese non è mai riuscito ad esprimersi ai massimi livelli e a trascinare la squadra.



Se Bale non riuscirà a ripagare la fiducia datagli, nei prossimi mesi la pazienza dei dirigenti delle Merengues potrebbe terminare, con una una cessione nella prossima sessione estiva di mercato.