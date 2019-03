L'Italia torna al centro dell'Europa del pallone, tra appena 100 giorni. Il 16 giugno prenderà ufficialmente il via la fase finale dell'Europeo Under 21, che per questa edizione si svolgerà tra Italia e San Marino. Un appuntamento da non fallire per gli Azzurrini di Gigi Di Biagio, decisi più che mai a riportare nel nostro Paese un trofeo che manca dal 2004.



LE SQUADRE - A prendere parte al torneo saranno 12 squadre, divise in tre gironi. Nel gruppo A sono state inserite Italia, Spagna, Polonia e Belgio, nel B Germania, Danimarca, Serbia e Austria, nel C Inghilterra, Francia, Romania e Croazia.



IL FORMAT - Le tre vincitrici dei gironi passeranno alle semifinali, insieme alla miglior seconda. Le vincitrici delle semifinali giocheranno la finale. Le quattro semifinaliste saranno automaticamente qualificate per le Olimpiadi che si svolgeranno in Giappone il prossimo anno.



LE DATE - La partita inaugurale sarà il 16 giugno. Le gare del gruppo A si disputeranno il 16, 19 e 22, quelle del gruppo B il 17, 20 e 23, quelle del gruppo C il 18, 21 e 24. Le due semifinali saranno il 27 giugno, la finale il 30.



GLI STADI - Sei stadi, tra Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e San Marino, ospiteranno la manifestazione. Si giocherà al Dall'Ara di Bologna, al Città del Tricolore di Reggio Emilia, al Manuzzi di Cesena, al Rocco di Trieste, al Friuli di Udine e al San Marino Stadium di Serravalle. L'ITALIA - L'Italia potrà contare su tanti giovani interessanti. Di Biagio avrà infatti a disposizione qualche giocatore "in prestito" dalla Nazionale maggiore. Non dovrebbe essere convocato Donnarumma, con Meret che dovrebbe essere il titolare in porta, ma i vari Chiesa, Barella, Zaniolo e Pellegrini saranno convocati dal ct Roberto Mancini per le due sfide di qualificazione a Euro 2020 contro Grecia (8 giugno) e Bosnia (11 giugno), prima di aggregarsi al gruppo dell'Under 21. Per i primi tre sarà un'estate caldissima e ricca di novità, a partire dall'Europeo per proseguire col mercato: tante big, dalla Juventus a Inter, Napoli e Milan li hanno messi nel mirino e li seguiranno anche durante la manifestazione. Anche Tonali e Kean, convocabili anche per il Mondiale Under 20 di maggio, probabilmente faranno parte del gruppo azzurro, pronti a essere tra le possibili rivelazioni insieme a Patrick Cutrone - presenza fissa dell'Under 21 - e capitan Rolando Mandragora.



LE STELLE - Alla fase finale potranno partecipare tutti i calciatori nati dal primo gennaio 1996 in poi, cioè quelli che all'inizio di questo ciclio (2017-2019) avevano 21 anni. Sulla carta, dunque, potrebbero partecipare anche giocatori già affermati a livello mondiale come Kylian Mbappé, Dele Alli, Marcus Rashford, Leroy Sané e Marco Asensio. Sempre nella Spagna, ci sarà poi Fabian Ruiz, una delle rivelazioni del primo Napoli di Carlo Ancelotti. Tra i più giovani, promette di continuare la sua super stagione Jadon Sancho (classe 2000).



LE FAVORITE - La grande favorita è la Spagna, davanti alla Germania vincitrice dell'ultima edizione. L'Italia, che detiene il record di trionfi (cinque), sarà ancora più motivata in quanto Paese ospitante, mentre come si candidano a un ruolo da protagonista anche Inghilterra e Francia.



È - quasi - tutto pronto. Poco più di tre mesi, solo 100 giorni, e si parte!