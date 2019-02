Il ct dell'Italia Under 21 Luigi Di Biagio parla a Sky Sport pochi minuti prima della partita di Champions League tra Roma e Porto, soffermandosi su Nicolò Zaniolo: "Lo conosco da tempo, sapevo che fosse bravo ma non così tanto: è stata una sorpresa anche per me, la sua esplosione è stata unica e quello che sta facendo vedere è molto importante. Probabilmente verrà con noi e sarà uno dei protagonisti dell'Europeo a giugno, anche se la priorità è la Nazionale e decideremo insieme al ct Mancini il da farsi".