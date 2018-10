Parolo l'insostituibile. Il centrocampista della Lazio è un punto fisso per Inzaghi, insieme a Leiva e Milinkovic. Nel computo dei km percorsi in Serie A, come riporta il Messaggero, Parolo, a quasi 34 anni, corre più del giovane Barella, con una media di oltre 11 km a gara. Quasi 100 km percorsi: un maratoneta perfetto, arrivato alla Lazio nel 2014 dal Parma per 6 milioni.



RITORNO - Per Parolo quello di domenica, proprio contro la sua ex squadra, sarà un ritorno. Torna da senatore della Lazio, uno dei lottatori principali, vice-capitano. Torna da protagonista, un punto fermo per Inzaghi e compagni.