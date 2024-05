Sono gli ultimi giorni di Kylian Mbappé al Psg. Le ultime settimane. Tra poco più di un mese l'attaccante francese lascerà il club. L'indiscrezione circolava già da tempo con il Real Madrid che sono anni che spinge per portarlo in Spagna, ma ora l'addio al club parigino l'ha annunciato lo stesso giocatore attraverso un video sui suoi canali social. Adieu Kylian. "Mercì" risponde il classe '98, ringraziando tutte le persone che gli sono state vicine in questi anni.

L'ANNUNCIO DI MBAPPE', E' ADDIO AL PSG - "È il mio ultimo anno al Paris Saint Germain, non rinnoverò e l'avventura finirà tra un paio di settimane. Domenica giocherò la mia ultima partita al Parco dei Principi - ha annunciato Mbappé in questi minuti - Provo molte emozioni per tanti anni in cui ho avuto l'occasione e l'onore di giocare per il più grande club francese che mi ha permesso di arrivare a questo livello".

- Nel week end si giocherà la penultima giornata di Ligue 1, e per Mbappé sarà. Una data da cerchiare in rosso sul calendario, una serata storica durante la quale ci sarà il pieno di emozioni e lacrime. Poi ci sarà la trasferta in casa del Metz il 19 maggio nell'ultima gara ufficiale. In attesa del nuovo step nella carriera di Mbappé, che con ogni probabilità, quando il 30 giugno scadrà il contratto col Psg, prenderà il primo aereo perla Spagna. Direzione: Madrid. Dovrebbe essere quella la sua nuova casa, Kylian è pronto a coronare il sogno di giocare col Real Madrid, quel desiderio che aveva da quando era piccolo. Lui con Vinicius e Rodrygo, Bellingham ed Endrick. Per un attacco di stelle.