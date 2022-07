Con la mente, magari, e certamente con il cuore, ma non fisicamente. La mattina del 10 luglio, mentre la carovana azzurra si trasferiva da Barcellona a Madrid,Da lì avrei raggiunto Viareggio dove la mia famiglia era in vacanza. Un destino infame aveva tenuto in serbo per me l’ultimo degli scherzi che potevo aspettarmi.. Ciò non mi impedisce di lavorare e di raccontare Pablito e la sua favola che continua. Attribuisco quello stato di malessere all’aria condizionata sparata a palla ovunque nei posti al chiuso. Un inizio di banale raffreddamento. Con un buon sonno e un paio di tachipirine passerà. Tant’è, a fine gara e dopo aver inviato il servizio a Tuttosport non seguo i colleghi che vanno a cena. Rientro in hotel, mi caccio a letto.La nausea è aumentata e ho anche brividi di freddo malgrado fuori ci siano trentadue gradi.Vedo i santi appesi al lampadario. Al telefono sveglio Darwin Pastorin, mio collega e fratello, che dorme nella camera attigua alla mia. Lui, a sua volta, avverte Pier Cesare Baretti, il nostro direttore. Tutti e due si precipitano in camera mia dove trovano una specie di uomo-straccio che si rotola nel letto.Sto da cane ma sono lucido. Niente ospedale. Se devo lasciarci le penne preferisco accada a casa mia.Una flebo e due intramuscolo tanto per non diventare matti dal dolore. Il giorno dopo non mi reggo in piedi anche se il febbrone è passato.Ero arrivato fin lì dopo tre mesi folli farciti di ogni tipo di accadimenti e di emozioni e di sofferenze. Da Alassio a Vigo e poi a Barcellona. Madrid rimaneva un sogno.Entrambi campioni dl mondo. Come tutti gli italiani, quella notte. La notte in cuidopo aver parlato con papà Cesare al telefono da Madrid.