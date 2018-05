(Alessandro Bassi è anche su

)

Se il 6 gennaio 1898 è una data fondamentale per il gioco del football, in realtà tutta la prima parte di quell'anno è costellata di appuntamenti con la storia: nascono infatti in marzo la Federazione e in maggio il campionato.Se la data d'inizio del calcio italiano viene fatta coincidere con il 1898, non bisogna credere che non si giocasse – e anche tanto – al football negli anni immediatamente precedenti. A Torino, a Genova. Ma anche a Milano, a Udine, a Palermo e a Villa Borghese, a Roma a questo gioco d'importazione si giocava già da almeno la metà degli anni'80 del XIX secolo. Però, di cui abbiamo già parlato[LINK]. Si discusse, se ne parlò successivamente in occasione di altre partite e si giunse – tra la fine del febbraio e la metà di marzo del 1898 – alla definitiva costituzione della Federazione Italiana del Football, a Torino. Relativamente poche le società iscritte: il Genoa, il Football Club Torinese, l'Internazionale di Torino, la Reale Società Ginnastica di Torino, la Società Ginnastica Ligure Cristoforo Colombo, la Mediolanum di Milano e l'Unione Pro Sport di Alessandria.Ovviamente i primi pionieri del football italiano non si limitarono a questo perché al contempo: e questa sì, che è una data ove storia calcistica e storia del Paese si incrociano per bene.Quattro squadre partecipanti: Società Ginnastica Torino (maglia blu con striscia rossa orizzontale), Internazionale Torino (maglia a strisce verticali bianconere), Genoa Cricket and Athletic Club (maglia bianca) e Football Club Torinese (maglia a strisce verticali giallonere) si contesero in un'unica giornata la Challenge Cup messa in palio dal Duca degli Abruzzi Luigi Amedeo di Savoia, una magnifica “insalatiera” d'argento forgiata dall'orafo Domenico Cravero. Trofeo che ebbe una vita avventurosa, persa durante la guerra soltanto in questi giorni è stata ritrovata a Miami e riportata a Genova., che videro il prevalere dell'Internazionale sul Football Club Torinese (2-1) e del Genoa sulla Ginnastica Torino (2-0). I risultati qua pubblicati e per i quali noi propendiamo sono quelli forse più probabili e certi, frutto di ultime e più approfondite ricerche compiute per la Fondazione Genoa da Massa, Rota e altri, ma altre fonti ne riportano di diversi. In virtù di questi risultati si arrivò alla finale del pomeriggio: tre gli ordini di posti per il pubblico, con prezzi che andavano dai 25 centesimi sino ad 1 lira per godersi lo spettacolo dal palco.. Come accennato, quell'8 maggio ebbe riverbero nazionale non tanto per quanto stava accadendo a Torino, bensì per le manifestazioni di protesta e gli scontri che paralizzarono Milano e successivamente altre città, proteste nate contro l'aumento del prezzo del pane e di altri generi di prima necessità. Il 7 maggio con Regio Decreto veniva proclamato lo stato d'assedio in tutta la provincia di Milano e veniva altresì nominato commissario straordinario il generale Bava Beccaris, comandante del 3° Corpo d'Armata. Le cose in città ben presto precipitarono e Bava Beccaris non ci pensò due volte a dare l'ordine di sparare ai manifestanti ristabilendo alla fine ad un prezzo altissimo l'ordine, come si legge anche in un telegramma inviato a tutte le rappresentanze diplomatiche europee: “Ultime resistenze Milano completamente domate. Ordine pubblico ristabilito.”, potendo profeticamente dire: “io ci sono”. Con tutta probabilità, però, nessuno lo disse a nessuno, perchè quando è l'inizio di qualcosa non lo si sa mai. Lo si fa e basta.Come è noto ai più,. La partita proseguì tirata sino al fischio dell'arbitro. Una breve sosta e poi via, ancora in campo per decidere chi avrebbe vinto., che avevano giocato per buona parte dell'incontro in dieci uomini per l'uscita dal campo di un giocatore infortunato, ché a quel tempo mica si potevano fare le sostituzioni.Leaver è l'unico marcatore del quale siamo certi, l'unico del quale si è tramandata memoria. La formazione della squadra campione è stata anch'essa oggetto di approfonditi studi da parte dei maggiori studiosi e ricercatori di storia del calcio: Baird; De Galleani, Spensley; Ghiglione, Pasteur I, Ghigliotti; Leaver, Bocciardo, Dapples, Bertollo, Le Pelley., e lo farà anche nei due tornei successivi. Finita la partita le squadre con giocatori e dirigenti si ritrovarono per una sorta di “terzo tempo” in un gustoso banchetto scandito da sorridenti brindisi, ad accomunare vincitori e vinti, come imponeva l'etichetta dei pionieri.