Il Frosinone per la salvezza, l'Inter per celebrare lo scudetto e finire questo campionato nel migliore dei modi., una in lotta per non retrocedere e l'altra che ha già conquistato il titolo e, forse, nell'ultimo turno contro il Sassuolo si è presentata senza grandi stimoli.- Seconda trasferta di fila per i nerazzurri, che al Benito Stirpe non vogliono fare un altro passo falso nonostante non abbiano più obiettivi stagionali da raggiungere. La squadra di Di Francesco, invece, come detto, si sta giocando la permanenza in Serie A ecerca i tre punti per allontanarsi dalla zona pericolosa.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Frosinone-Inter in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

: Cerofolini; Lirola, Okoli, Bonifazi; Zortea, Brescianini, Mazzitelli, Reinier, Valeri; Soulé, Cheddira.: Di Francesco.: Sommer; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Asllani, Barella, Dimarco; Thuram, Arnautovic.: S. Inzaghi.