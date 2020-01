Una grande festa nel cuore di Roma. La squadra, con dirigenza e staff, si è riunita nel cuore di Roma, nella splendida location di Castel Sant'Angelo, per festeggiare insieme i 120 anni della Lazio. Un nutrito gruppo di tifosi, circa 300, ha seguito l'arrivo della squadra in pullman, poi il brindisi a Piazza della Libertà.



FESTA LAZIO - Una grande festa, con la piazza piena nonostante il freddo, che già dal mattino aveva ospitato stand e attività della polisportiva Lazio. Fumogeni, fuochi d'artificio, una grande folla di tifosi, una lunga notte di festa in un momento d'oro per la società di Lotito, terza in classifica.